Бако Саакян представил результаты деятельности 2017 года и программы на 2018 год

19 апреля Президент Бако Саакян выступил в Национальном собрании Республики Арцах с ежегодным посланием, в котором представил результаты деятельности 2017 года и программы на 2018 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент особо остановился на оборонной, внешнеполитической, социально-экономической, судебно-правовой сферах и системе государственного управления.Глава государства отметил, что проделана большая работа и очевидны результаты, добавив при этом, что многое еще предстоит сделать."Будут реализованы масштабные программы практически во всех отраслях экономики. Основной упор будет сделан на повышение конкурентоспособности экономики и уровня самодостаточности в ряде сфер, создание привлекательных условий для инвестиций, сокращение и упрощение администрирования, повышение степени прозрачности", - подчеркнул Бако Саакян, добавив, что от осуществления намеченных в текущем году программ во многом зависит достижение поставленных целей.Президент выразил уверенность, что удастся осуществить намеченные программы, поскольку народ в состоянии решить любую задачу, подчеркнув при этом, что рассчитывает на тесное сотрудничество, скоординированную и профессиональную работу всех ветвей власти и разных структур.