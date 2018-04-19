Полиция Армении заявляет о применении средств административного воздействия в отношении нарушающих порядок митингующих

С первого дня проводимых в Ереване с нарушением установленного законом порядка шествий и собраний – 13 апреля 2018 года – действия их организаторов и участников привели к ограничению конституционного права тысяч граждан на свободное передвижение, а также нарушению нормальной деятельности ряда учреждений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«Эти собрания уже сопровождались многочисленными массовыми беспорядками, в ходе которых было применено насилие в отношении отдельных лиц, уничтожено и повреждено имущество, в такой ситуации под угрозой оказались жизни и здоровье граждан и общественная безопасность.

16 апреля 2018 года в порядке, предусмотренном законом РА “О свободе собраний”, Полиция Республики Армения приняла решение о прекращении собрания, об этом был уведомлён организатор собрания, который, пренебрегая данным решением, продолжает выступать призывами о неподчинении этому решению.

В том же стиле, во главе с лидером незаконного собрания и по его непосредственным указаниям, участники собрания сегодня с утра организованным образом заблокировали вход в одно из правительственных зданий, препятствуя беспрепятственному входу и выходу сотрудников в здание.

Организаторы и участники собрания не только продолжают неподчинение законным требованиям Полиции прекратить противоправные действия, но и прибегают к насильственным действиям в их отношении.

Подобное поведение явно выходит за рамки сути мирных собраний и еще раз свидетельствует, что с виду “мирными” призывами организаторов предпринимается попытка скрыть явно противоправные действия.

В сложившейся ситуации за неподчинение их законным требованиям сотрудники Полиции вынуждены применять средства административного воздействия в отношении совершивших правонарушения лиц.

Кроме того, следуя призывам лидера митинга о проявлении противоправного поведения, участники собрания ставят под угрозу свою жизнь и здоровье, всю ответственность за последствия несут организаторы», – говорится в заявлении.