Защитник прав человека Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

«Защитник прав человека Армении считает недопустимым препятствование работе журналистов при осуществлении ими профессиональных обязанностей. Осуществление профессиональных обязанностей журналистами особенно важно во время массовых мероприятий, когда происходят общественно значимые события. Следовательно, любое препятствование работе журналистов должно быть немедленно предупреждено, а виновные должны понести ответственность.

Защитник прав человека Армении обобщил материалы по данному факту и направил в органы уголовного преследования»,- сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, в центре Еревана при освещении митинга оппозиции лицами в гражданской одежде был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян. Его доставили в МЦ Григора Лусаворича. Врачи определили у него ушибы, травмы в области левого виска и затылка.

Сам пострадавший журналист Тирайр Мурадян рассказал, что он заметил поведение избивших его 2 молодых людей в гражданской одежде еще до инцидента: во время митинга оппозиции у правительственного здания номер 3.

«Они вели себя не как митингующие: постоянно звонили кому-то и рассказывали о происходящем», – сказал он.

По словам Мурадяна, он носил бейдж, избившие его знали, что он журналист. Как он рассказал, его избили 2 молодых людей в гражданской одежде.

Тирайр Мурадян успел сфотографировать напавших, позже фото будут опубликованы.

Генпрокуратура Армении направила в Следственный комитет сообщения СМИ о том, что в центре Еревана при освещении митинга оппозиции, то есть исполнении профессиональных обязанностей, был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан», корреспондент сайта «sut.am» Тирайр Мурадян.

Материалы направлены в СК Армении для начала производства и реализации процедур, предусмотренных статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.