Генпрокуратура Армении прокомментировала факт избиения журналиста Тирайра Мурадяна

В центре Еревана, при освещении митинга оппозиции, лицами в гражданской одежде был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян. Как передает «Арменпресс», его доставили в МЦ Григора Лусаворича. Врачи определили у него ушибы, травмы в области левого виска и затылка.

Сам пострадавший журналист Тирайр Мурадян рассказал, что он заметил поведение избивших его 2 молодых людей в гражданской одежде еще до инцидента: во время митинга оппозиции у правительственного здания номер 3.

«Они вели себя не как митингующие: постоянно звонили кому-то и рассказывали о происходящем», – сказал он.

По словам Мурадяна, он носил бейдж, и избившие его знали, что он журналист. Как он рассказал, его избили 2 молодых людей в гражданской одежде.

Тирайр Мурадян успел сфотографировать напавших, позже фото будут опубликованы.

Генпрокуратура Армении направила в Следственный комитет сообщения СМИ о том, что в центре Еревана, при освещении митинга оппозиции, то есть исполнении профессиональных обязанностей, был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан», корреспондент сайта «sut.am» Тирайр Мурадян.

Материалы направлены в СК Армении для начала производства и реализации процедур, предусмотренных статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.