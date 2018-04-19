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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9


Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг в провинции Бушир на юге Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 3 километрах от города Каки и 95 километрах от административного центра провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

 

 




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