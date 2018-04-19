В Индии не менее 18 человек погибли из-за шторма
11:34, 19 Апрель, 2018
Не менее 18 человек погибли из-за шторма, обрушившегося в ночь на четверг на индийский штат Западная Бенгалия, как передает Арменпресс, об этом сообщил главный министр штата Мамата Банерджи.
"Восемь человек погибли в Калькутте, еще есть — в Хаоре. Шторм также унес жизни двух человек в Банкуре и еще двоих — в округах Хугли и Северные 24 парганы", — заявил представитель местной администрации, слова которого приводит агентство IANS.
По словам чиновника, всего от разгула стихии были разрушены или частично повреждены 230 домов. Сильнейший ветер вырывал с корнями деревья, сносил электрические и фонарные столбы.