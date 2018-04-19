Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира

Принц Гарри с будущей женой Меган Маркл для медового месяца выбрали Намибию, как передает Арменпресс, об этом сообщает Independent.

Пара планирует остановиться в кемпинге Hoanib Valley Camp в долине Хоаниб, который пока строится и откроется в июне.

«Неудивительно, что все обсуждают, куда же отправятся Меган и Гарри на медовый месяц. После их предыдущих поездок в Ботсвану, роскошный кемпинг и сафари в Намибии — самая популярная версия. Однако они еще ничего не забронировали!» — прокомментировал эксперт по королевским делам и журналист Омид Скоби.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба назначена на 19 мая 2018 года.