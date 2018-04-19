NBC: встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду американский телеканал NBC.

По сведениям его источников, представители двух стран пока не решили окончательно, где пройдет саммит. В числе вариантов, которые рассматривались, но были отвергнуты по соображениям безопасности, Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. "По словам чиновников, американские официальные лица вместо этого выступают за более нейтральные места, желательно в Европе, в числе предпочтительных вариантов - Швейцария", - отмечается в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что одним из возможных мест для встречи также является Швеция. Эта страна представляет интересы США в КНДР. Контакты между двумя странами осуществляются, в частности, через посольство королевства в Пхеньяне.

Вашингтон и Пхеньян, как сообщалось ранее, рассматривают возможность проведения личной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном, подготовка к которой, предположительно, перешла в практическую плоскость. Американский лидер сообщил в среду, что саммит состоится в ближайшие недели.

Трамп также заявил в Twitter, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео встречался с Ким Чен Ыном на прошлой неделе и в ходе встречи обсуждались детали саммита. Президент США указал, что рассматриваются "пять мест", где могла бы пройти его встреча с северокорейским лидером.



