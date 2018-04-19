Грант Мелкумян – среди лидеров на Таиландском турнире

Член сборной Армении Грант Мелкумян принимает участие в международном Таиландском турнире по шахматам.

Как передает «Арменпресс», состоялись партии 6-го тура на турнире «Bangkok Chess Club Open 2018». Грант Мелкумян одержал победу.

Квалифицированный первым на этом турнире член сборной Армении Грант Мелкумян набрал 4.5 очка. Он делит 1-3-е места.

В турнире «Bangkok Open Chess Club» принимают участие 196 шахматистов из 37 стран.