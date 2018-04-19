В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр

Первый за последние 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии публичный кинопоказ состоялся в среду вечером в столице королевства Эр-Рияде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипломатических миссий, крупные бизнесмены и журналисты.

Историческому для одной из самых консервативных стран мира событию предшествовало праздничное шоу, организованное крупнейшей американской сетью кинотеатров AMC Entertainment, которой власти королевства в минувшую среду выдали лицензию.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, стал супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.