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Состоялись партии предпоследнего тура первенства Европы по шахматам среди женщин


Состоялись игры 10-го тура индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», Элина Даниэлян в третий раз подряд проиграла на первенстве Европы. Проиграла также Мария Геворгян, Анна Саргсян одержали победы. Мария Курсова, Лилит Мкртчян сыграли вничью. Сирануш Гукасян проиграла.

По 6 очков набрали Мария Курсова, Лилит Мкртчян. Лидирует Валентина Гунина, набравшая 8,5 очков.


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