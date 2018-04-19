Состоялись партии предпоследнего тура первенства Европы по шахматам среди женщин

Состоялись игры 10-го тура индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», Элина Даниэлян в третий раз подряд проиграла на первенстве Европы. Проиграла также Мария Геворгян, Анна Саргсян одержали победы. Мария Курсова, Лилит Мкртчян сыграли вничью. Сирануш Гукасян проиграла.

По 6 очков набрали Мария Курсова, Лилит Мкртчян. Лидирует Валентина Гунина, набравшая 8,5 очков.