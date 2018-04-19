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Президент Армении Армен Саргсян подписал закон о ратификации соглашения Армения- ЕС


Президент Армении Армен Саргсян сегодня, 19 апреля, подписал закон о ратификации подписанного 24 ноября 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения, с одной стороны, и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии, с другой стороны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.


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