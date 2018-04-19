SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту

Космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет в среду был успешно выведен на орбиту. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX, осуществившей запуск ракеты-носителя Falcon 9 с этим аппаратом под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - отметили в SpaceX. Как ожидается, астрономические наблюдения с помощью телескопа можно будет начать примерно в течение двух месяцев.

Создание космического телескопа обошлось примерно в $340 млн. По данным космического ведомства, TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли.