Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

SpaceX: космический телескоп NASA для поиска экзопланет выведен на орбиту


Космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет в среду был успешно выведен на орбиту. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX, осуществившей запуск ракеты-носителя Falcon 9 с этим аппаратом под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - отметили в SpaceX. Как ожидается, астрономические наблюдения с помощью телескопа можно будет начать примерно в течение двух месяцев.

Создание космического телескопа обошлось примерно в $340 млн. По данным космического ведомства, TESS во время своей двухлетней миссии сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации