Парламент Киргизии выразил недоверие правительству республики

Депутаты парламента Киргизии в четверг проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьером-министром Сапаром Исаковым. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа страны.

"Это решение поддержал 101 народный избранник, против были пять человек", - заявили в пресс-службе.

В ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, который в соответствии с законодательством имеет право либо принять решение об отставке кабмина, либо не согласиться с решением депутатов.





