Парламент Киргизии выразил недоверие правительству республики
10:11, 19 Апрель, 2018
Депутаты парламента Киргизии в четверг проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьером-министром Сапаром Исаковым. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа страны.
"Это решение поддержал 101 народный избранник, против были пять человек", - заявили в пресс-службе.
В ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, который в соответствии с законодательством имеет право либо принять решение об отставке кабмина, либо не согласиться с решением депутатов.