Время в Ереване: 11:07:36,   19 Апрель

Парламент Киргизии выразил недоверие правительству республики


Депутаты парламента Киргизии в четверг проголосовали за выражение недоверия составу правительства республики во главе с премьером-министром Сапаром Исаковым. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа страны.

"Это решение поддержал 101 народный избранник, против были пять человек", - заявили в пресс-службе.

В ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, который в соответствии с законодательством имеет право либо принять решение об отставке кабмина, либо не согласиться с решением депутатов.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации