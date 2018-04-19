Япония и США договорились о новом формате торговых консультаций

Япония и США договорились создать новый механизм двусторонних консультаций с целью налаживания свободных и справедливых торговых отношений. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы договорились активизировать переговоры о ведении свободной, честной и справедливой торговли ", - сказал он.

Японский премьер также отметил, что Токио в первую очередь стремится к вступлению в силу соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) несмотря на то, что Вашингтон выступает в пользу двустороннего договора о свободной торговле между США и Японией.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от своих помощников выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.