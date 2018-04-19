Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по его словам, состоится в ближайшие недели. Об этом американский лидер заявил в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он. "Надеюсь, что эта встреча принесет большой успех, я рассчитываю на это. Это будет грандиозным событием для Северной Кореи и грандиозным событием для мира. Мы будем делать все возможное, чтобы это был успех для всего мира, а не только для США или Южной Кореи, Северной Кореи или Японии - для всего мира", - добавил Трамп.

"Мы все ждем, когда весь Корейский полуостров сможет жить вместе в мире и процветании. Это судьба корейского народа, который заслуживает [этого] и прошел через многое за последние годы", - отметил президент США.

Максимальное давление

В то же время Трамп сказал, что США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не свернет свою ядерную программу.

"Мы не повторим ошибок прошлых администраций. Мы продолжим кампанию максимального давления на Северную Корею до полной денуклеаризации", - сказал он.

По словам Трампа, нужно "покончить с ядерным оружием, в идеале, во всех частях мира". "Это цель для нас всех", - добавил глава государства, заметив, что нужно "надеяться и лелеять это".

Трамп также утверждал, что для КНДР станет доступен "светлый путь", когда республика полностью откажется от ядерного оружия. Причем эта денуклеаризация должна быть полной, безвозвратной и подлежащей проверке. "Это будет великий день для них, великий день для всего мира", - добавил американский лидер.

Благодарность Китаю

США за последнее время добились ощутимого прогресса в контактах с КНДР и признательны за помощь Китаю, отметил Трамп.

"У нас развивается хороший диалог [с КНДР], мы уже проделали большой путь в этом направлении с Северной Кореей", - отметил президент США. Он воспользовался случаем, чтобы в очередной раз критически оценить достижения своего предшественника Барака Обамы в области приостановки ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

"Мы наложили невероятно жесткие санкции на Северную Корею и сделали много всего в этом направлении. Я хотел бы особо поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина, который сделал ради нас больше, чем сделал любой китайский лидер ради какой-либо из [предыдущих американских] администраций", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что намерен уйти со встречи с Ким Чен Ыном, если дискуссии покажутся ему неплодотворными.

"Я думаю, что это будет очень успешная встреча. Если бы мы думали, что она не будет успешной, мы бы ее не проводили", - сказал он. "Если встреча, когда я буду на ней присутствовать, не будет плодотворной, я со всем уважением покину ее", - заявил американский лидер.

Возвращение похищенных японцев

Трамп заявил, что намерен сделать все возможное для освобождения японцев, похищенных и удерживаемых в КНДР.