Полиция просит журналистов держаться на разумном расстоянии от мест проведения акций в Ереване

Полиция Армении распространила заявление, в котором просит журналистов держаться на разумном расстоянии от мест проведения акций в Ереване, не препятствуя полиции в исполнении своих обязанностей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«Уважаемые журналисты,

Полиция проводить действия по предотвращению нарушения общественного порядка в местах акций, организованных Николом Пашиняном.

Полиция просит журналистов держаться на разумном расстоянии от мест проведения акций для того, чтобы не препятствовать сотрудникам полиции выполнять свои функции. Если вы выполните просьбу полиции, будет гарантирована ваша безопасность и сохранность вашего имущества», - сказано в сообщении.