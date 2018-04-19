Мануэл Петросян второй раз подряд выиграл на турнире в Шарже

Гроссмейстеры Тигран Петросян и Мануэл Петросян продолжают выступать в международном шахматном турнире Шаржи в ОАЭ. Как передает «Арменпресс», в 8-м туре турнира в Шарже Тигран Петросян сыграл вничью, а Мануэл Петросян во второй раз подряд выиграл.

После восьмого тура Тигран Петросян набрал 5 очков, Мануэл Петросян - 5,5 очка. Международный шахматный турнир в городе Шаржа в ОАЭ проходит во второй раз. Среди 132 его участников имеется 31 гроссмейстер, первым в турнире классифицирован китайский гроссмейстер Ван Хао, чей рейтинг равен 2709. Армению в турнире будут представлять гроссмейстеры Тигран Л. Петросян и Мануэл Петросян.