Никол Пашинян и участники акции протеста провели шествие по улицам Еревана

Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном после митинга на Площади Республики шествием добрались до проспекта Баграмяна в Ереване, в частности, резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Здесь со всех сторон сосредоточены силы полиции, стражи порядка в спецобмундировании. Участники акции протеста приветствовали полицейских. Протестующие скандировали свои лозунги

Затем митингующие начали шествие в обратном направлении: через проспект Саят-Нова они дошли до площади Республики.

Никол Пашинян поблагодарил всех собравшихся и пожелал им спокойной ночи.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 18-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Вечером 18 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.

Депутат подчеркнул, что в избранной стратегии важна организация протестных мероприятий в регионах, малых городах и селах, в том числе блокировка региональных административных структур, зданий, перекрытие межгосударственных дорог и другие виды деятельности.

Коснувшись дальнейших шагов, Никол Пашинян подчеркнул, что продолжат парализовать работу государственных органов. В то же время он обратился к молодежи, у которых «кровь кипит» и отметил, что они должны оставаться в логике проведения исключительно мирных акций.

В то же время он подчеркнул, что согласно закону о свободе митингов, участие несовершеннолетних и школьников в массовых мероприятиях, даже если они являются организаторами таких событий, не противоречит закону.После митинга началось шествие демонстрантов.