Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

После митинга манифестанты начали шествие к резиденции премьер-министра


На площади Республики в Ереване 18 апреля состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Как сообщает Арменпресс, демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.

Депутат подчеркнул, что в избранной стратегии важна организация протестных мероприятий в регионах, малых городах и селах, в том числе блокировка региональных административных структур, зданий, перекрытие межгосударственных дорог и другие виды деятельности.

Коснувшись дальнейших шагов, Никол Пашинян подчеркнул, что продолжат парализовать работу государственных органов. В то же время он обратился к молодежи, у которых «кровь кипит» и отметил, что они должны оставаться в логике проведения исключительно мирных акций.

В то же время он подчеркнул, что согласно закону о свободе митингов, участие несовершеннолетних и школьников в массовых мероприятиях, даже если они являются организаторами таких событий, не противоречит закону.

Пашинян также поблагодарил Ереванский государственный университет и Государственный педагогический университет Армении за их поведение, учитывая тот факт, что в этих университетах двери перед ними не закрыли.

С речами на митинге выступили также депутат Арарат Мирзоян, общественный деятель Давид Санасарян, член партии «Гражданский договор» Сурен Папикян.

Митинг проводил политолог Армен Григорян. После митинга началось шествие демонстрантов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации