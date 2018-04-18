После митинга манифестанты начали шествие к резиденции премьер-министра

На площади Республики в Ереване 18 апреля состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Как сообщает Арменпресс, демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.

Депутат подчеркнул, что в избранной стратегии важна организация протестных мероприятий в регионах, малых городах и селах, в том числе блокировка региональных административных структур, зданий, перекрытие межгосударственных дорог и другие виды деятельности.

Коснувшись дальнейших шагов, Никол Пашинян подчеркнул, что продолжат парализовать работу государственных органов. В то же время он обратился к молодежи, у которых «кровь кипит» и отметил, что они должны оставаться в логике проведения исключительно мирных акций.

В то же время он подчеркнул, что согласно закону о свободе митингов, участие несовершеннолетних и школьников в массовых мероприятиях, даже если они являются организаторами таких событий, не противоречит закону.

Пашинян также поблагодарил Ереванский государственный университет и Государственный педагогический университет Армении за их поведение, учитывая тот факт, что в этих университетах двери перед ними не закрыли.

С речами на митинге выступили также депутат Арарат Мирзоян, общественный деятель Давид Санасарян, член партии «Гражданский договор» Сурен Папикян.

Митинг проводил политолог Армен Григорян. После митинга началось шествие демонстрантов.