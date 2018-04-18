Права и свободы человека являются приоритетом, но они должны быть в рамках логики: Серж Саркисян

Права и свободы человека являются приоритетом, по крайней мере, таково наше представление. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью телекомпании «Шант» сказал премьер-министр Армении Серж Саркисян, отвечая на вопрос, влияет ли активность митингов на экономическое развитие страны.

«Эти основные права, если они реализуются в рамках логики, никоим образом не будут препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся непропорциональными, когда они превращаются в пробки в Ереване, то как вы думаете, могут они иметь положительный эффект?» - сказал Серж Саргсян.

По его словам, в последние годы в Армении был только один спокойный год, когда не было внешней или внутренней нестабильности.

«Наверное, 2017 был единственным годом, когда на улицах не было митингов, туристы могли приезжать в Ереван, инвесторы могли приезжать и делать инвестиции. Это был единственный год, и в этом году мы достигли экономического роста в 7,5%. Нам нужно всего несколько лет, несколько лет, чтобы сделать этот экономический рост более ощутимым для людей.

Конечно, в любом случае будут недовольства, поскольку, чем лучше начинают люди жить, тем больше увеличивается спрос. Но задача в том, чтобы мы достигли такого минимального уровня, чтобы люди могли реализовать хотя бы половину желаний. В этом вся проблема», - подчеркнул премьер-министр.

Интервью Сержа Саргсяна будет полностью представлено 19 апреля.