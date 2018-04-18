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За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 16 случаев преступлений


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 16 случаев преступлений.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 6 случаев причинения телесных повреждений, по 2 случая кражи личного имущества, присвоения или растраты и хулиганства, по 1 случаю грабежа, квартирной кражи, умышленного уничтожения имущества и уклонения от уплаты налогов. 
За данный период зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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