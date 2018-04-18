Военные США находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Цель военных США — не смена режима, а победа над ИГ", — сказал он, выступая в комитете по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

При этом американский чиновник заявил, что президент Сирии Башар Асад гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.