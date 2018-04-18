По решению премьер-министра Армении Сержа Саркисяна, Алексан Арутюнян и Арам Гарибян назначены главными советниками премьер-министра Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения опубликованы на электронной платформе e-gov.am.