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Алексан Арутюнян и Арам Гарибян назначены главными советниками премьер-министра Республики Армения


По решению премьер-министра Армении Сержа Саркисяна, Алексан Арутюнян и Арам Гарибян назначены главными советниками премьер-министра Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения опубликованы на электронной платформе e-gov.am.




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