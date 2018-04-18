Парламент Ирана одобрил законопроект о строительстве ГЭС на реке Аракс
Парламент Ирана 28 апреля одобрил законопроект о строительстве ГЭС на реке Аракс. Проект поддержали 162 депутата, 5 проголосовали против и 5 воздержались.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, ранее, 17 апреля, во время открытого заседания иранского меджлиса было принято решение начать срочные обсуждения о строительстве ГЭС на реке Аракс в сотрудничестве с Арменией.
Проект строительства ГЭС Мегри в течение многих лет является одним из ключевых вопросов повестки дня армяно-иранских экономических отношений.
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