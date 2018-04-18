Президент Армении встретился с руководителями творческих союзов Армении

Президент Армении Армен Саркисян 18 апреля встретился с руководителями творческих союзов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян побеседовал с руководителями творческих союзов о деятельности в сферах литературы, искусства, кино, театра и журналистики, существующих проблемах, а также возможных решениях.

Была достигнута договоренность о периодическом проведении подобных встреч.