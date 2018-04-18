Азиатские индексы - 18-04-18
ТОКИО, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.42% и составил 22158.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.14% и составил 1749.67 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 3091.40 пункта, а HANG SENG вырос на 0.74% и составил 30284.25 пункта.
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