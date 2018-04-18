Король Бельгии Филипп направил поздравительное послание Армену Саркисяну в связи с избранием президентом Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Направляю Вам мои самые теплые поздравления и лучшие пожелания в связи с принятием должности президента Республики Армения.

Уверен, что во время Вашего президентства наличествующие между нашими странами отличные дипломатические связи еще больше укрепятся».