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Король Бельгии Филипп направил поздравительное послание Армену Саркисяну


Король Бельгии Филипп направил поздравительное послание Армену Саркисяну в связи с избранием президентом Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Направляю Вам мои самые теплые поздравления и лучшие пожелания в связи с принятием должности президента Республики Армения.

Уверен, что во время Вашего президентства наличествующие между нашими странами отличные дипломатические связи еще больше укрепятся».




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