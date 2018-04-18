Президент Армении Армен Саркисян принял новоназначенных заместителей премьер- министра

В резиденции президента состоялась первая встреча президента Армении Армена Саркисяна и новоназначенных заместителей премьер-министра.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саргсян поздравил новоназначенных вице-премьеров и пожелал им успехов и плодотворной работы.

18 апреля президент Армении подписал указ о назначении Карена Карапетяна первым заместителем премьер-министра, а Армена Геворкяна и Ваче Габриеляна заместителями премьер-министра.