Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Иран официально перешел с доллара на евро при международных расчетах


Правительство Ирана приняло решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальных отчетах госучреждений. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.

"Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)", говорится в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют "экономическим заговором".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации