Иран официально перешел с доллара на евро при международных расчетах

Правительство Ирана приняло решение отказаться от международных расчетов в долларах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и официальных отчетах госучреждений. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.

"Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)", говорится в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют "экономическим заговором".