Президент Турции назначил досрочные президентские и парламентские выборы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Об этом глава государства заявил в среду, 18 апреля, по итогам встречи с главой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го. Встреча между турецким лидером и Бахчели началась в 1:30 по местному времени (совпадает с московским) и продлилась полчаса.

Переговоры между ними состоялись на следующий день после того, как лидер ПНД призвал провести выборы досрочно, поскольку «в сложившихся обстоятельствах Турции тяжело ждать очередных выборов 3 ноября 2019-го».

ПНД считается союзником правящей Партии справедливости и развития. Недавние опросы общественного мнения показали, что Эрдогана поддерживают 44 процента избирателей, что значительно ниже необходимо показателя в 51 процент.

16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум. Граждане страны проголосовали за внесение изменений в 18 статей основного закона, предполагающие усиление президентской власти.