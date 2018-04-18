Алексан Арутюнян отстранен с должности заместителя руководителя аппарата президента Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян 18 апреля подписал указ об отстранении Алексана Арутюняна с должности заместителя руководителя аппарата президента Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.