Вардан Макарян назначен врио руководителя аппарата президента Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян 18 апреля подписал указ о назначении Вардана Макаряна временным исполняющим обязанности руководителя аппарата президента Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.