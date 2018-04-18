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Вардан Макарян назначен врио руководителя аппарата президента Армении


Президент Республики Армения Армен Саргсян 18 апреля подписал указ о назначении Вардана Макаряна временным исполняющим обязанности руководителя аппарата президента Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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