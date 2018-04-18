Беларусь может продать Азербайджану РСЗО «Полонез»: МИД Армении прокомментировал статью газеты “Ъ”

Российской газете «Коммерсантъ» стало известно, что в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны этой страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО.

Примечательно, что ранее появилась информация о том, что в феврале 2018 года Армении удалось предотвратить данную сделку.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян по просьбе Арменпресс прокомментировал данную публикацию издания “Ъ”: «Наша позиция по вопросу продажи оружия Азербайджану очень четкая, она не изменилась. Что касается конкретной публикации, то МИД не комментирует информацию от анонимных источников».

Источники “Ъ” говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, но находящиеся там оперативно-тактические системы «Искандер» должны сыграть сдерживающий фактор в армяно-азербайджанских отношениях.

О том, что первая экспортная поставка «Полонезов» может состояться уже в 2018 году, “Ъ” рассказал источник, близкий к Минобороны Белоруссии. По его словам, первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул собеседник “Ъ”, добавив, что речи «о кредите со стороны Минска не идет». Раскрывать имя заказчика источник “Ъ” отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности говорят, что речь идет об Азербайджане. В МИДе страны не стали комментировать “Ъ” эту информацию.

Военно-дипломатический источник “Ъ” считает, что готовящийся контракт можно вполне рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов "Искандер" в Армению». Он напомнил, что еще в 2016 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов пригрозил нанести «сокрушительный удар» по Степанакерту. Но передача одного дивизиона ОТРК Армении заставило Азербайджан от этих планов отказаться, после чего стороны при посредничестве России удалось усадить за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Армения не позволила участнице ОДКБ Беларуси продать Азербайджану ракетные комплексы залпового огня «Полонез». «Мы хотели продать Азербайджану ракетные комплексы залпового огня «Полонез». Однако наш партнер по ОДКБ Армения была против. Сделка не состоялась»,- сообщил военный аналитик Александр Олесин.