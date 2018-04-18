МО Арцаха опровергает дезинформацию о ранении азербайджанского мирного жителя

Сообщение министерства обороны Азербайджана, согласно которому 18 апреля арцахские военные открыли стрельбу и ранили 27-летнего жителя села Юхары Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана, не соответствует действительности и является дезинформацией, сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

«Министерство обороны Республики Арцах объявляет, что армия строго придерживается режима прекращения огня», - говорится в заявлении министерства.