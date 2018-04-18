Большинство американцев выступают за ужесточение антироссийских санкций

Большинство американцев выступают за введение более жестких санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Washington Post совместно с ABC News.

Новые ограничительные меры поддерживают 74 процента опрошенных среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Среди противников Дональда Трампаза ужесточение санкций выступают 73 процента, а среди его сторонников — 66 процентов.

Кроме того, около половины всех респондентов уверены, что лидер страны сделал "слишком мало", чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права.

Чуть более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой. При этом 42 процента уверены, что делать этого не стоит.