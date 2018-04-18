Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров

Марка Buick, принадлежащая концерну General Motors, раскрыла подробности о концептуальном кроссовере Enspire, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Пекине уже в конце апреля. Новинка стала предвестником товарного вседорожника для китайского рынка. Однако сроки его выхода пока неизвестны, передает Арменпресс.

Кроссовер Buick Enspire оснащен электрической силовой установкой eMotion. Ее отдача составляет 557 лошадиных сил. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 596 километров. Блок батарей поддерживает высокоскоростную и беспроводную зарядку и до 80 процентов заряжается за 40 минут.