СМИ: самый дорогой автомобильный номер в мире выставили на продажу в Великобритании

Самый дорогой в мире автомобильный номер - F1 - выставлен на продажу в Великобритании. Его стоимость - £12,25 млн ($17,5 млн), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выставивший номер на торги британский автомобильный дизайнер Афзал Кан, как сообщает в среду британская газета Daily Express, приобрел его в 2008 году за £440 тыс. ($630 тыс). Тогда это стало национальным рекордом.

С тех пор стоимость редких номеров стремительно возросла из-за увеличивающегося спроса. В 2017 году в Соединенном Королевстве было приобретено около 375 тыс. оригинальных номеров, что на 12% выше показателя предыдущего года.

Покупателю номера Кана, который был на его автомобиле Bugatti Veyron, придется выложить дополнительно £2,5 млн ($3,5 млн) с учетом государственных сборов. Таким образом, стоимость номера F1 составит почти £15 млн (около $21,5 млн).

По данным Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств, регулярно проводимые аукционы по продаже автомобильных номеров с 1990 года принесли около £2,3 млрд ($3,3 млрд) прибыли, которая была перечислена в государственный бюджет.