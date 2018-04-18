Германия стала лидером по переработке мусора в ЕС

Германия является лидером по переработке мусора в Европейском союзе, свидетельствуют результаты исследования Немецкого института экономики (IW), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ФРГ доля возврата мусора в полезный оборот составляет 66%, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 46%, сообщила газета Die Welt.

Согласно исследованию, в число лидеров по переработке мусора входят также Австрия, Бельгия и Нидерланды, в которых доля возврата отходов превышает 50%. Далее следуют Швеция (48,9%), Франция (41,7%) и Испания (29,7%).

Замыкают рейтинг Греция с показателем 17% и Румыния с 13,3%, а также Мальта, где доля возврата мусора составляет всего 7,1%.

Тем не менее, эксперты IW подвергли жителей Германии критике за то, что они производят больше мусора, чем в среднем по Европе. Так, с 2015 по 2016 год общее количество отходов в Евросоюзе уменьшилось на 4%, в то время как в Германии показатель увеличился на 11%.

Каждый немец производит 626 килограммов мусора в год, что связано с высоким уровнем благосостояния в стране. В среднем по Европе этот показатель составляет 482 килограмма на человека.

В Европарламенте в среду должно пройти голосование о принятии нового законопроекта по переработке мусора. Согласно документу, к 2025 году каждое государство ЕС должно повысить долю возврата отходов до 55%, а к 2035 году - до 65%, сообщает Deutsche Welle.