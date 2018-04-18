Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" вышел из Балтийска и взял курс в Средиземное море. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду официальный представитель Балтфдота Роман Мартов.

"Корабли убыли в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. На борту сторожевого корабля Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота", - добавил Мартов.

Ранее в апреле в Средиземное море уже вошли большие десантные корабли (БДК) ВМФ России "Орск" и "Николай Фильченков".