DM: в Англии усыпили последнего корги британской королевы

Королева Великобритании Елизавета II осталась без своих собак породы вельш корги пемброк. Как пишет в среду газета Daily Mail, последний королевский корги, 15-летний Уиллоу, был усыплен в воскресенье в Виндзорском замке, резиденции британских монархов под Лондоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации издания, собака была больна раком, и Елизавета II лично приняла решение об эвтаназии животного, чтобы прекратить его страдания. Как пишет газета со ссылкой на источники в окружении королевы, монарх, которая за свою жизнь имела в общей сложности 30 представителей этой породы собак, была чрезвычайно опечалена потерей любимца.