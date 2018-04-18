Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по делу Скрипаля к 23 апреля

Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по делу Скрипаля в десятидневный период с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон в ходе выступления на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери. Текст его выступления находится в распоряжении ТАСС.

"13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами сгласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия, - сказал он. - Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией".



