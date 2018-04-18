Немецкая полиция провела самую масштабную операцию против оргпреступности

Федеральная полиция ФРГ провела крупнейшую за все время существования ведомства операцию против организованной преступности, в результате которой задержаны более 100 подозреваемых. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телерадиостанция Deutsche Welle со ссылкой на правоохранительные органы.

Операция, проводившаяся по всей стране, была направлена против "нелегальной переправки людей, принудительной проституции и сексуальной эксплуатации", говорится в сообщении, опубликованном в твиттере полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где проводились самые масштабные обыски.

В целом в операции были задействованы более одной тысячи полицейских. Обыски были произведены в 60 борделях и массажных салонах.

Полиция подозревает группировку, которая, как предполагается, перевозила из Таиланда в Германию для занятия проституцией несколько сотен женщин и транссексуалов.