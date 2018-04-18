По словам Гагика Минасяна, акции протеста повышают международный авторитет Армении

Депутат парламента от правящей Республиканской партии Армении, председатель постоянной Комиссии Национального Собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян считает, что проводимые в Ереване протестные акции повышают международный авторитет Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами. По его словам, часть граждан Армении, руководствуясь лозунгами некоторых представителей блока «Елк», вышла на улицы для реализации своих прав. «Акции протеста, демонстрации, митинги – это не только естественно, приемлемо, но и похвально, если все происходит в рамках закона, в том числе действия властей, протестующих и полиции. Это нормальное явление для демократических стран, поскольку в них не бывает такого, чтобы деятельность властей принималась всеми слоями общества. Всегда есть те, которые не могут смириться с существующими проблемами и выходят на улицы для выражения своего недовольства способами, предусмотренными законом», - сказал он.

По его словам, поведение оппозиции и властей в последние дни вселяет надежду, что акции протеста не выльются в противозаконные беспорядки, хотя зафиксированные правонарушения – тоже вполне нормально, правонарушители понесут ответственность. «Акции протеста повышают международный авторитет Армении», - сказал Минасян.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Коснувшись конкретных действий, Пашинян отметил, что они приняли сетевой метод, а ведущей движение силой является каждый гражданин. По его словам, у движения есть один лидер - каждый гражданин Армении. Пашинян подчеркнул, что этими шагами они намерены организовать ненасильственную, бархатную революцию. Он также отметил, что собирается формировать комитеты глав движения, которые будет действовать в разных местах по всей стране.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции. Я думаю, что участники движения заслужили право ночевать дома сегодня», - сказал депутат.

На митинге выступили также представители партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян, Сасун Микаелян, Тигран Авинян.