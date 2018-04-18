В МИД Греции отвергли претензии Турции на острова Имиа

Министерство иностранных дел Греции назвало необоснованными заявления Анкары о принадлежности островов Имиа и заявило, что греческий суверенитет над этими островами определен несколькими международными соглашениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг накануне обвинил Грецию в провокационной деятельности в Эгейском море и пригрозил дать ответ, если она продолжится. МИД Турции заявил, что острова Имиа, морское пространство вблизи них и воздушное пространство над ними находятся "исключительно под турецким суверенитетом".

"В то время, когда Европейский союз призывает Турцию уважать европейское право, она отвечает заявлением провокационным и нарушающим право. Он повторяет вопиюще незаконную позицию, игнорируя тот факт, что правовой статус Эгейского моря полностью гарантируется международным правом", — говорится в заявлении МИД Греции .

По мнению греческих обозревателей, Турция своими заявлениями провоцирует вооруженный конфликт.