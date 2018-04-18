КНР впервые с 2016 года проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе

Военно-морские силы Народно-освободительной армии (НОАК) КНР в среду утром начали первые с 2016 года военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Согласно имеющейся к настоящему моменту информации, учения начались в 08.00 по местному времени (03.00 мск) и продлятся до полуночи четверга. Других подробностей пока нет.

Руководитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзе, комментируя учения ВМС КНР, заявил, что их целью является "обеспечение суверенитета и территориальной целостности Китая".

Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники сообщило, что военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива 18 апреля, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип "одного Китая", но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу.