Полицейские не позволили перекрыть движение на перекрестке Туманяна-Маштоца: один человек подвергнут приводу

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники 18-го апреля снова попытались перекрыть движение на перекрестке Туманяна-Маштоца. Как передает «Арменпресс», полицейские не позволили перекрыть движение на перекрестке Туманяна-Маштоца; один человек был подвергнут приводу.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники продолжают шествие. Сейчас они проводят сидячий пикет в на чале проспекта Аршакуняц, рядом с цирком, перекрыв гвижение на этом участке.

В 10:00 Никол Пашинян пришел на плошадь Франции и вместе с собравшимися там гражданами перекрыл прилегающий участок проспекта Маштоца. Затем они двинулись по проспекту Баграмяна и дошли до резиденции премьер-министра Армении. Здесь в этот момент были только сотрудники охраны.Участники шествия перекрыли участок Прошяна, ведуший на проспект Баграмяна. После этого они снова двинулись к площади Франции, затем – в сторону проспекта Маштоца.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, утром митингующие организовали сидячий пикет на улице Ханджяна в центре столицы, затем беспрепятственно вошли в расположенный на данной улице Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна. Митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полициейПолиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Коснувшись конкретных действий, Пашинян отметил, что они приняли сетевой метод, а ведущей движение силой является каждый гражданин. По его словам, у движения есть один лидер - каждый гражданин Армении. Пашинян подчеркнул, что этими шагами они намерены организовать ненасильственную, бархатную революцию. Он также отметил, что собирается формировать комитеты глав движения, которые будет действовать в разных местах по всей стране.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции. Я думаю, что участники движения заслужили право ночевать дома сегодня», - сказал депутат.

На митинге выступили также представители партии «Гражданский договор» Араик Арутюнян, Сасун Микаелян, Тигран Авинян.