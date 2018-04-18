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Роберт Кочарян поздравил Сержа Саргсяна


Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян 18 апреля провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают из офиса Р.Кочаряна.

Согласно информации, Роберт Кочарян поздравил Сержа Саргсяна с избранием и назначением на должность главы армянского правительства.


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