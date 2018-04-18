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Пассажиров рейса во "Внуково" эвакуировали из самолета после нападения пчел


Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во "Внуково", пассажиров эвакуируют из самолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - сказал источник.

В ближайшее время авиакомпания "Россия" предоставит им резервный лайнер.

 

 




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