Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во "Внуково", пассажиров эвакуируют из самолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - сказал источник.

В ближайшее время авиакомпания "Россия" предоставит им резервный лайнер.