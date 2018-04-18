Песков: Москва надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона

Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за протестами в Ереване.

Представитель Кремля напомнил, что во вторник президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с избранием Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, позднее состоялся их телефонный разговор.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", - сказал Песков.





